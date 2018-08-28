В Петербурге вложат 1 трлн рублей в новые стройки

Санкт-Петербург, , 12:42 — REGNUM В первом полугодии 2018 года в Петербурге зафиксировали замедление инвестиционной активности. Об этом сообщили на заседании городского правительства 28 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Смольный связывает ситуацию с сокращением объемов инвестиций в операции с недвижимостью и в строительную сферу. Предполагается, что причина тому — в сдвиге ввода некоторых объектов на декабрь, а также в небольшом объеме портфеля строительных проектов, начатых в 2015 и 2016 годах.

Ранее глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов заявил, что к 2024 году на среднего петербуржца будет приходиться примерно 28,6 кв. метров жилья.

По его словам, для достижения стратегической цели развития Петербурга до 2024 года планируется вложить около 1 трлн рублей в операции с недвижимостью. Это должно помочь сохранить высокие темпы ввода жилья, что улучшит жилищные условия горожан, считает Филиппов.

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Кроме того, предполагается вложить не менее 1,1 трлн рублей в промышленность, не менее 700 млрд рублей — в транспортную инфраструктуру. В целом, с учетом задачи по обеспечению темпов роста экономики выше мировых, с 2019 по 2021 года планируется привлечь в петербургскую экономику порядка 2,5 трлн рублей, до 2024 года — более 5,7 трлн рублей.

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