Поддержка малого бизнеса: ситуация в регионах ЦФО

Тула, , 12:35 — REGNUM Во многих регионах одним из основных источников пополнения бюджета является малый и средний бизнес. Однако нередко предприниматели не встречает должной поддержки властей, более того — в отдельных регионах даже подвергается избыточному регулированию. Эксперты оценили меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионах Центрального федерального округа.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы, ситуация с МСП сейчас наиболее благоприятна в Центральном округе, причём эта ситуация сохраняется уже давно. Если в ЦФО число 1 млн 807 тыс. предпринимателей, то в следующих за ней Приволжском и Южном федеральных округах эти показатели практически вдвое меньше — 1 млн 63 тыс. и 713 тыс. соответственно.

Данные показатели объяснимы, так как включают в себя Москву и Подмосковье, а также наиболее развитые в экономическом плане области ЦФО: Калужскую, Липецкую и Тульскую:

«Нет сомнений, что развитие МСП в небольших городах разительно отличается от возможностей Москвы, прежде всего, из-за отсутствия платежеспособного населения. В таких населенных пунктах зачастую люди экономят даже на продуктах, не говоря уже о чем-то особенном, при этом стоимость товаров у МСП зачастую выше, чем у крупных сетей с большими оборотами. К сожалению, часто это приводит к снижению конкурентоспособности таких предприятий», — полагает руководитель информационно-аналитического агентства «Национальный эксперт», кандидат экономических наук Михаил Белый.

Он также указывает на формальность поддержки бизнеса, так как показатель поддержки предпринимательства на подконтрольной территории зачастую не является существенным при общей оценке деятельности локальных властей. Помимо этого, зачастую малый и средний бизнес и вовсе поддается давлению со стороны различных инстанций.

«Я довольно часто общаюсь с представителями малого бизнеса. И они говорят о том, что главное для них, чтобы им не мешали. А на помощь они особо не рассчитывают. Подавляющее большинство малых предпринимателей заявляет о том, что они ежедневно подвергаются какому-то давлению. То пожарные, то полиция, то СЭС. И бизнесу предъявляют совершенно вздорные претензии, которые мешают работать. А отчетность! Значительная часть времени и сил тратится на то, чтобы объяснить, чем ты занимаешься, вместо того, чтобы заниматься реальными делами», — отмечает финансовый омбудсмен Павел Медведев.

По мнению специалистов, лучше всего развитие предпринимательства происходит в тех регионах и городах, где местные власти оказывают реальную поддержку. На федеральном уровне существуют свои стандарты поддержки МСП — это создание бизнес-инкубаторов, льготное кредитование, лизинговая поддержка, сокращение обязательных отчислений в пенсионный фонд, однако любая региональная власть в праве добавить свои преференции для областных бизнесменов. Предпринимателей могут поощрить снижением ставки по налогам, введением «налоговых каникул» для стартапов, а также создание различных обучающих программ для молодых предпринимателей.

Тамбовская область, например, в текущем году получит 60 млн из федерального бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса. Губернатор Александр Никитин неоднократно отмечал, что региону нужны не только крупные инвестпроекты, но и малые. В малом и среднем бизнесе занято порядка четверти населения Тамбовской области, поэтому глава региона поставил задачу рабочим ведомствам развивать удобную для бизнеса инфраструктуру, внедрять новые инструменты господдержки:

«Для таких предприятий надо создавать все необходимые условия работы, ведь они дают быстрый экономический эффект, и что, самое главное, решают проблемы занятости населения».

В Ивановской области департамент экономического развития и торговли предоставляет финансовую поддержку субъектам малого предпринимательства в форме субсидий по направлению «Предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела». Максимальный размер гранта не превышает 300 тысяч рублей в течение 12 месяцев.

В Липецкой области также действуют несколько программ поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области», «Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014−2020 годы» и другие. Они предусматривают всевозможного рода виды поддержки предпринимательского сообщества.

Эксперты также отмечают, что региональным властям стоит делать упор на поддержку именно перспективных проектов, которые ориентированных на развитие региона в целом.

«В ряде субъектов гранты, дешевые кредиты и даже беспроцентные займы выделяются только на те проекты, которые действительно интересны. То есть деньги даются компаниям, которые смогут извлечь реальную выгоду из выделенных им средств и принести пользу региону и его жителям. Деньги должны расходоваться именно на развитие бизнеса, а не просто для того, чтобы отчитаться о реализации той или иной программы», — говорит член ассоциации юристов России Андрей Воробьев.

В Тульской области по инициативе губернатора Алексея Дюмина внедрен несколько иной подход к поддержке предпринимателей малого и среднего бизнеса: приоритет при выделении средств отдан тем предприятиям, которые работают в сфере туризма, либо социально ориентированы. Бизнес может получить займы под 3% сроком на три года. Кроме того, бизнесмены могут получить субсидии на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, транспортных средств, а также получить поручительство при отсутствии у предпринимателей собственного достаточного залогового обеспечения.

Также в нынешнем году в Тульской области заключены соглашения о сотрудничестве с федеральными институтами развития малого и среднего предпринимательства. Одним из наиболее перспективных проектов в этой области является строительство нового здания регионального бизнес-инкубатора площадью 3,8 тысяч кв. метров.

«Всегда распределение ресурсов господдержки — это сложный выбор, так как очень важно, чтобы деньги не ушли впустую. Зачастую займы и субсидии только помогают «запустить» отрасль, дальше уже все зависит от работы самих предпринимателей и того, насколько конкурентноспособным окажется их бизнес. У сферы туризма в Тульской области есть большой потенциал, но ей явно не хватает объектов туристической инфраструктуры, поэтому поддержка предпринимателей в этой области — хорошее решение, — считает эксперт АНО «Институт региональной экспертизы» Артём Богатырёв.

Эксперты полагают, что властям необходимо не просто поддерживать бизнес, а развивать наиболее востребованные направления. Это не только приведет к пополнению казны, но и к улучшению инвестиционной привлекательности регионов.

По оперативным данным властей, количество МСП в Тульской области составляет 62,3 тыс. единиц, что на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 7 месяцев тульские субъекты малого и среднего бизнеса заключили договоры с крупнейшими заказчиками на общую сумму 13,9 млрд рублей, тогда как в 2017 году этот показатель составлял 10,3 млрд рублей. По итогам I полугодия 2018 года количество экспортно ориентированных предприятий в Тульской области увеличилось на 44%.