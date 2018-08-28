Тема хранения энергии получила признание на российском конкурсе

Москва, , 12:25 — REGNUM Проект молодых энергетиков РусГидро, предложивших переход к перспективным технологиям аккумулирования и хранения энергии, признан лучшим в конкурсе «Прогноз технологического развития топливно-энергетического комплекса России в контексте мировых трендов до 2030 года», сообщает 28 августа пресс-служба предприятия.

Энергетический конкурс проводился фондом «Надежная смена» при поддержке Минэнерго России. В нем приняли участие 25 команд, представлявших крупнейшие энергетические компании РФ. Первое и второе места на конкурсе завоевали команды РусГидро, а бронза досталась сборной команды НП «Гидроэнергетика России».

Аккумулирование и хранение энергии «предусматривает внедрение накопителей энергии в генерации, сетях, на стороне потребителей, что позволит существенно изменить современную архитектуру рынка электроэнергии и мощности, а также облегчить управление спросом», — говорится в сообщении.

Добавим, что конкурс по разработке прогноза технологического развития ТЭК направлен на вовлечение и экспертную работу российского молодежного сообщества, популяризацию инженерного образования, развитие новых технологий в энергетике.

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