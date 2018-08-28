«РосРАО» проведет работы по дезактивации ДОТов в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 11:45 — REGNUM ФГУП «РосРАО» проведет работы по дезактивации локальных участков радиоактивного загрязнения, выявленных на объектах фортификационных и оборонительных сооружений на территории Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба предприятия, в рамках государственного контракта Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, ФГУП «РосРАО» проведет дезактивационные работы на пяти долговременных огневых точках (ДОТах). Участки данных сооружений в военные годы были обработаны светосоставом постоянного действия (СПД), в состав которого входили радиоактивные изотопы.

Все объекты расположены в п. Белоостров. Общий объем загрязнения составляет 1,21 куб. м на площади 30,9 кв. м. После дезактивации образовавшиеся радиоактивные отходы будут размещены на долговременное хранение на пунктах хранения радиоактивных отходов.

Срок окончания работ согласно контракту запланирован на 31 октября. По завершению работ «РосРАО» проведет постдезактивационный контроль объектов и передаст их отделу по надзору за радиационной безопасностью управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург с получением соответствующего заключения.