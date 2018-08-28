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Названы сроки подачи тепла в Ульяновской области

Экономика

С 25 сентября начнётся пуск систем отопления объектов здравоохранения и образования, а также в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей

Названы сроки подачи тепла в Ульяновской области
Александр Скибицкий
Батарея отопления в подъезде

Ульяновск, 28 августа 2018, 12:13 — REGNUM  В Ульяновской области названы предварительные сроки начала отопительного сезона. Подача тепла в объекты социального назначения начнётся с 25 сентября, затем — в жилые дома, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам аппаратного совещания, посвящённого подготовке объектов ТЭК и ЖКК к зиме.

С 25 сентября в регионе начнется пуск систем отопления объектов здравоохранения и образования, а также в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей. Соответствующее распоряжение о начале отопительного сезона подписал председатель правительства региона Александр Смекалин.

Напомним, начало отопительного сезона устанавливается органами местного самоуправления. В этом году рекомендовано начать пуск тепла, если в течение пяти дней температура будет ниже +8 градусов. При наличии автономного отопления решение о старте отопительного сезона определяется собственниками.

По данным минпрома, в настоящее время готовность Ульяновской области к отопительному сезону составляет 94,6%. В 13 муниципалитетах подготовка к зиме идет с опережением графика.

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Отопительный сезон
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