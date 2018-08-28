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Банк России зарегистрировал допэмиссию акций РусГидро

Экономика

Увеличение уставного капитала позволит предприятию привлечь инвестиции в реализацию проекта на Чукотке

Банк России зарегистрировал допэмиссию акций РусГидро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Банк России

Москва, 28 августа 2018, 11:59 — REGNUM  Центральный банк РФ зарегистрировал допэмиссию акций ПАО «РусГидро», размещаемых по открытой подписке, в количестве 14 млн обыкновенных акций, сообщает пресс-служба предприятия.

Увеличение уставного капитала компании связано с реализацией проекта первого этапа строительства двух высоковольтных одноцепных линий Певек — Билибино напряжением 110 кВ на Чукотке.

В сообщении говорится, что по условиям размещения акций преимущественным правом их приобретения обладают акционеры компании.

Напомним, проект на Чукотке реализуется в рамках предстоящей реконструкцией энергосистемы Чаун-Билибинского узла в связи с выводом из работы выработавшей свой ресурс Билибинской АЭС. Предполагается, что дополнительный выпуск акций обеспечит привлечение бюджетных инвестиций в проект в объеме 13 млрд рублей.

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