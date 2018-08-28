«Зияющая некомпетентность» – Делягин о профессионализме Антона Силуанова

Москва, , 12:02 — REGNUM Курс рубля — это полностью управляемый показатель, уверен директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 28 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, который заявил о непредсказуемости курса рубля.

«Это абсолютно ненормально, — констатировал Делягин. — Министр финансов должен хоть что-то понимать в экономике! Господин Силуанов то ли говорит неправду, то ли демонстрирует зияющие бездны некомпетентности. Да, нельзя спрогнозировать курс рубля с точностью до копейки, но курс рубля — это рыночный показатель, причём в сегодняшней России, как и во вчерашней, Банк России оказывает определяющее воздействие на курс рубля».

Кроме того, Делягин добавил, что курс рубля не только можно прогнозировать.

«Это полностью управляемый показатель, его даже не нужно прогнозировать, — подчеркнул Делягин. — Сейчас международные резервы РФ в два раза превышают уровень, который согласно всем международно признанным критериям гарантирует полную стабильность рубля фактически при любых обстоятельствах. В этих условиях курс рубля будет таким, каким скажет государство. [Сказанное Силуановым] это ещё одно подтверждение того, что правительство [премьер-министра РФ Дмитрия] Медведева — это орган, не поддающийся ни воспитанию, ни обучению, который ведёт РФ к катастрофе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Антона Силуанова, столь неожиданные факторы, как новые антироссийские санкции и обусловленные ими настроения инвесторов, делают курс рубля непредсказуемым.

Кроме того, глава Минфина отметил, что вторым фактором является ставка ФРС США, третьим — настроение инвесторов, которые, узнав о возможных санкциях, стали выходить из российских активов.

Читайте ранее в этом сюжете: Силуанов: Курс рубля не поддается прогнозу