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«Важно максимально учесть все предложения граждан по пенсионной реформе»

Экономика

Но проведения реформы однозначно необходимо и неотвратимо, заявил эксперт

Горно-Алтайск, 28 августа 2018, 11:38 — REGNUM  На сегодняшний день важно учесть все возможно подходы для принятия решения по внесению изменений в пенсионное законодательство, максимально учесть все пожелания и предложения российских граждан. В первом чтении был предложен общий подход к пенсионной реформ. Ко второму чтению уже накоплено много нормальных, трезвых, реальных предложений, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ (Республика Алтай) Иван Белеков.

«Стоит отметить, что предложения граждан и общественников направлены в сторону смягчения некоторых моментов, предложенных правительством РФ. Например, обсуждается вопрос о пенсионном возрасте для женщин. Сейчас идет этап обсуждения законопроекта. Но проведения пенсионной реформы неотвратимо — это однозначно, другого выхода нет, но необходимо учесть все настроения наших избирателей», — высказал свое мнение депутат.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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