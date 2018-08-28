Микрофинансовых организаций в СЗФО стало меньше, а должны им — больше

Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM Во втором квартале 2018 года отмечена тенденция уменьшения количества действующих микрофинансовых организаций (МФО), зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа. При этом кредитный портфель МФО, продолжающих работу, увеличился. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 августа в Управлении по связям с общественностью Северо-Западного ГУ Банка России.

Так, число МФО за квартал сократилось в СЗФО на 6%, с 238 до 226 компаний.

«Изменение связано, в том числе, с работой Северо-Западного ГУ Банка России по оздоровлению финансового рынка и выводу с него недобросовестных игроков», — уверены представители регулятора.

Портфель займов МФО в СЗФО на 30 июня 2018 года составлял 8,9 млрд рублей, за второй квартал года он вырос на 10,8%, с начала текущего года — на 20,6%.

При этом 78% займов выданы физическим лицам, 14% — юридическим лицам и еще 8% — индивидуальным предпринимателям.

Как подчеркивают в Банке России, часто под видом МФО действуют так называемые «черные кредиторы», не зарегистрированные в реестре ЦБ РФ. Только в текущем году управление силами Северо-Западного ГУ Банка России выявлено несколько десятков таких мошеннических контор, о которых сообщено правоохранительные органы.

«В Санкт-Петербурге и Республике Коми полиция возбудила по фактам незаконной микрофинансовой деятельности восемь дел, органы прокуратуры Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской и Калининградской областей — 24 дела об административных правонарушениях», — уточнили в Северо-Западном ГУ Банка России.

Как сообщалось ранее, жители Санкт-Петербурга за первое полугодие 2018 года получили в банках кредитов на общую сумму 346,9 млрд рублей. Это на 38,4% больше, чем в первом полугодии 2018 года.

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Напомним, что 21 августа в беседе с корреспондентом ИА REGNUM экономический советник пресс-службы Центрального банка РФ Екатерина Глебова, отвечая на вопрос о том, не пора ли прервать существование в РФ института микрофинансовых организаций, сравнила ситуацию с дорожно-транспортными происшествиями. По мнению экономического советника, «у нас каждый год на дорогах гибнут сотни тысяч людей», но «никто не предлагает запретить автомобильный транспорт».

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