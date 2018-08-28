Министр транспорта Италии: национализация – единственный выход

Генуя, Италия, , 11:29 — REGNUM Национализация автомагистралей — единственный способ избежать проблем, подобных недавней трагедии с обрушением моста Моранди в Генуе, написал на своей странице в Facebook во вторник, 28 августа, министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли.

По словам министра, передать права на управление автомагистралями другому концессионеру означало бы «попасть из огня да в полымя», а передать управление иностранной компании означало бы лишиться контроля над важной инфраструктурой. Национализация — единственный выход, считает Тонинелли.

В поддержку министра выступил и вице-премьер, глава министерства экономического развития Луиджи Ди Майо. Комментируя на своей странице в Twitter заявление губернатора Лигурии Джованни Тоти о том, что компания Autostrade, концессионер автомагистралей, может восстановить мост Моранди, вице-премьер отметил, что восстанавливать мост должна государственная компания.

Читайте также: Горы сверхдоходов: в Италии опубликуют концессионные соглашения с бизнесом

Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению.

Читайте также: Как обрушение моста в Генуе перевернуло итальянскую политику

Правительство Италии намерено разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать с группы крупный штраф в размере до 150 млн евро. Также итальянские власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все остальные концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации отрасли.