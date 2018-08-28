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Забайкалье. Жители села Сарбактуй 20 лет живут без моста

Экономика

Каждую весну и осень населённый пункт оказывается отрезанным от внешнего мира, дети не ходят в школу

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Забайкалье. Жители села Сарбактуй 20 лет живут без моста
Цитата из группы села в ОК
Так жители села Сарбактуй переплавляются из села на «большую» землю

Чита, 28 августа 2018, 11:18 — REGNUM  Забайкальский край, являясь одним из богатейших регионов по запасам минералов и драгоценных металлов, остаётся одним из беднейших уголков России. В этом можно убедиться на примере села Сарбактуй, расположенного в Балейском районе. Как пишет сегодня, 28 августа, газета «Вечорка», на протяжении последних 20 лет его жители каждую весну и осень оказываются напрочь отрезанными от внешнего мира.

«Мост через реку Унда развалился вместе с Советским Союзом, а вместо него появился паром, сработанный из старого понтона. Весной и осенью, когда посудина спасается от льда на берегу, селяне живут как на острове», — отмечают забайкальские коллеги.

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Так жители села Сарбактуй переплавляются из села на «большую» землю
Цитата из группы села в ОК
Так жители села Сарбактуй переплавляются из села на «большую» землю

Дело в том, что Унду почти невозможно пересечь вброд, а до ближайшей переправы надо сделать крюк в 50 километров через Ундино-Поселье. Причём, дорога эта — не из лёгких, пролегает через склоны хребтов и косогоров.

Поэтому вот уже больше 20 лет местные жители (кто пешком, кто на машинах) переплывают на старом самодельном пароме, сделанном из военных понтонов. Но паром этот уже давно находится в неудовлетворительном состоянии, равно как и береговые мосты.

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Одна из «улиц» села Сарбактуй
Цитата из группы села в ОК
Одна из «улиц» села Сарбактуй

Но самые серьёзные проблемы наступают с первыми заморозками, когда паром останавливают и вытаскивают на берег, для того чтобы его не разорвало льдом: с этого момента связь с внешним миром полностью прекращается и дети, которые учатся в соседнем селе Матусово, не ходят в школу.

«Люди находятся в безвыходном положении», — написал в редакцию «Вечорки» один из жителей.

Напомним, село Сарбактуй находится в центральной части Забайкальского края. Административный центр — город Балей. В недавнем прошлом он являлся третьим городом по населению в Читинской области (Забайкальском крае) после Читы и Краснокаменска. Но несколько лет назад Балей получил новый статус — «городского поселения». Его население составляет порядка 12 тысяч человек, что в три раза меньше, чем в 70-е годы.

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Закрытый дом культуры села Сарбактуй
Цитата из группы села в ОК
Закрытый дом культуры села Сарбактуй

Сейчас Балей, где было добыто более 400 тонн чистого золота, как впрочем и весь район, существует с ничтожным бюджетом, находится в неописуемой разрухе и бытовой нищете.

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Урбанизация и уничтожение деревень
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