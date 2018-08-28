Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 11:12 — REGNUM Повышение пенсионного возраста позволит работать дальше. Не будет риска увольнения возрастных работников, поэтому повышение возраста оправданно, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор ГБУ «Центр социального обслуживания населения муниципального образования Приуральский район» (Ямало-Ненецкий автономный округ) Елена Фусс.

Кроме того, повышать возраст нужно, потому что сейчас сложилась сложная демографическая ситуация, вызванная резким снижением рождаемости в 90-е годы. Также в стране очень много пенсионеров и очень мало экономически активного населения. Если продлевать пенсионный возраст, то трудоспособного населения будет больше.

«Увеличение пенсионного возраста — это необходимый шаг, который нужно будет сделать рано или поздно. Единственное, может быть, его надо делать не так резко, а поступательно, не на такой большой срок повышать возраст женщинам, оставить пенсионный возраст для жителей Крайнего Севера, для многодетных семей, для ветеранов боевых действий, для тех людей с тяжелыми условиями труда. То есть жителей России под один пенсионный возраст подогнать нельзя, для льготных категорий граждан должен быть установлен меньший возраст выхода на пенсию, к каждому человеку нужно подходить персонально», — высказала свое мнение Фусс.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»