К 2024 году в Петербурге будут производить еще больше автомобилей

Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM К 2024 году в Петербурге объем отгруженной продукции обрабатывающих производств увеличится в денежном выражении до 3 трлн 600 млрд рублей. Значительный вклад в этот объем внесёт городской автопром. Об этом заявил 28 августа глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Филиппов сообщил, что за первое полугодие 2018 года рост индекса промышленного производства (ИПП) в Петербурге вырос на 3,5% к уровню первого полугодия 2017 года. Основной вклад внесли обрабатывающие производства. Среди лидеров по темпам роста — производства электрооборудования, напитков, автотранспорта, химических веществ, машиностроительного оборудования, лекарств.

Высокий темп роста производства показал автопром, за этот срок в Северной столице собрали 183 тыс. легковых машин, то есть на 13 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в Петербурге производят примерно четверть от всех выпускаемых в стране автомобилей.

Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств за полугодие увеличился почти на 17%, что позволило Петербургу войти в тройку лидеров по этому показателю в России.

«Ожидаем, что в 2018 году объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах достигнет 2,4 трлн рублей, показав рост на 9,5% по сравнению с 2017 годом», — сказал Филиппов.

Чиновник отметил инновационные проекты фармкластера, а также «возрождение текстильных производств в городе».

По его мнению, в ближайшие годы ИПП обрабатывающих производств в среднем составит 103,7% по сравнению с нынешним уровнем, что приведет к увеличению объема отгруженной продукции до 3 трлн рублей в 2021 году, а в 2024 году превысит 3,6 трлн рублей.

Такой существенный рост, предсказывает Филиппов, произойдет за счет еще большего производства автомобилей, развития фармкластера, химических, металлургических производств. В этом им поможет политика импортозамещения, госзаказ и меры поддержки высокотехнологичных производств, поддержка экспорта.

Добавим, что, по данным профильных экспертов, объем выпуска легковых автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам января-июля 2018 года составил 205 800 машин. Это на 8% больше, чем за тот же период 2017 года.

Автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей — Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

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