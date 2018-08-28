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Российские локомотивы отправятся в Южную Америку

Экономика

В «Трансмашхолдинге» и «Объединенной Вагонной Компании» рассчитывают на рынок с объемом 4,5 тысячи вагонов в год

Москва, 28 августа 2018, 11:00 — REGNUM  Крупнейшие российские производители локомотивов и вагонов — «Объединенная Вагонная Компания» (ОВК) и TMH International AG («дочка» «Трансмашхолдинга») договорились о совместных усилиях в сфере освоения рынка железнодорожных перевозок в странах Южной Америки, сообщает 28 августа пресс-служба ОВК.

Ключевым пунктом соглашения является кооперация компаний для организации комплексных поставок российской продукции — локомотивов «Трансмашхолдинга», а также грузовых вагонов и комплектующих ОВК — в Аргентину, Уругвай, Боливию и Парагвай. Работа предприятий будет развернута на базе инфраструктуры TMH Argentina, дочернего предприятия TMH International AG.

«Мы верим в большое будущее транспортного рынка Аргентины и всего южноамериканского континента. Трансмашхолдинг заинтересован в расширении числа продуктов и решений, которые мы могли бы реализовать в странах Южной Америки, и рады приветствовать ОВК в рядах наших партнеров», — сказал гендиректор TMH Argentina Франко Компарато.

Отмечается, что объем парка Южной Америки в настоящее время насчитывает примерно 145 тысяч грузовых вагонов. В указанных странах преобладают стандарты AAR (Ассоциации американских железных дорог) с шириной колеи 1000, 1067, 1435, 1600 и 1676 мм. Общий объем спроса на грузовые вагоны, предполагают в российских предприятиях, составляет 4,5 тысячи единиц в год.

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