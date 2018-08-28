Угольная добыча в Кузбассе – локомотив развития экономики региона

Кемерово, , 11:17 — REGNUM Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) пришла в Кузбасс в 2003-м, с тех пор и началась модернизация производства. Принадлежащие компании шахты полностью механизированы и даже компьютеризированы. Добывающее оборудование, подготавливающее, комплекс безопасности — во всех сферах деятельности используются последние новинки технической мысли.

«Если сегодня соблюдать все правила безопасности, травму получить в шахте невозможно, — отмечает технический директор СУЭК-Кузбасс Анатолий Мешков. — Причиной может быть только халатность человека. На первом месте именно безопасность людей, объёмы добычи уже потом. Надо понимать, что, чем современнее техника, тем она безопаснее».

Сегодня уже речь идёт о безлюдной выемке угля, рассказал он. Таким оборудованием оснащены несколько очистных забоев, где работают на маломощных пластах и людям приходится постоянно сгибаться. Придуманы механизмы, которые позволяют управлять режущим пласт комбайном с операторского пульта, ходить по забою для этого не обязательно. Весь производственный процесс сегодня на огромных компьютерных экранах у диспетчеров — потеряться никто и ничто не сможет.

Экология — еде один приоритет компании. «Всю Россию и пол-Европы проехали мы, изучая опыт очистки шахтных вод, — рассказала главный эколог Елена Могилёва. — Из этих крупиц создали свою уникальную технологию доочистки воды. На технологические нужды и в реку теперь идёт чистейшая вода. А для сохранения биоразнообразия рек мы закупаем и выпускаем в них мальков».

Для такой совершенной технологии и кадры нужны соответствующие. Школа прежнего периода, когда человека готовят к разным этапам работы постепенно, устарела. Современной компании нужен универсал — оператор, который может управлять механизированной крепью и современным комбайном с пультов управления, который сегодня пойдёт на проходку, а завтра будет заниматься креплением выработки. Уровень подготовки сейчас требуется совсем другой, а учебные заведения таких специалистов пока не готовят. Потому таких спецов СУЭК готовит сам — в Ленинске-Кузнецом он открыл большой современный учебный центр развития и подготовки персонала. Специалисты компании считают, что дотянуть до необходимого профессионального уровня нужно каждого: производство будет тогда работать более слаженно и уровень оплаты труда сотрудников повысится. Обучение, стажировки, повышение квалификации, учебно-тренажёрный комплекс «Виртуальная шахта» с использованием 3D-технологий — для всех рабочих и инженерных специальностей. Кроме того, в нескольких горных институтах открыты специализированные кафедры, студенты вузов и Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума стажируются на технике центра компании.

«Качественно новые условия труда, а также наша собранность, умение всё правильно рассчитать, распланировать и любовь к работе своё дело делают, — заявил Герой Кузбасса, бригадир очистной бригады участка №1 шахты им. Ялевского Евгений Косьмин. — Если человек хочет быть лучшим в своей профессии, ему такая возможность предоставлена. Наш последний рекорд — 1 567 000 тонн угля, но и это не предел. Азарт и слаженная команда — вот откуда мой адреналин, меня это заводит. А краски неба какие, когда выходишь наверх после смены! На контрасте всё ярче».

Кто-то шахтёр потомственный и не мыслил себя в ином деле, а кто-то попал на шахту по воле случая. Преподаватель физкультуры Владимир Березовский пришёл сюда совсем молоденьким и остался на всю жизнь. Выдал со своей бригадой на-гора первый миллион в месяц. Как говорит, тем самым они показали самим себе, что ничуть не хуже горняков зарубежных.

«Профессия наша элитная, — считает Герой Кузбасса Березовский. — Хоть трудна и опасна, но очень почётная и очень творческая. Шахтёр постоянно в поиске, каждый день может что-то найти, чего-то достичь».

Геннадий Кривошеин учился на агронома, но в 90-е профессия заработка не давала — решил попробовать себя на шахте. Сегодня Кривошеин — бригадир бригады проходчиков, заслуженный шахтёр.

«Молодым ребятам, которые хотят стать шахтёрами, — говорит он, — хочу пожелать терпения. Слушайте своих наставников, впитывайте всё, что они говорят, они люди опытные, подскажут правильно. И ещё держитесь коллектива, он — ваша семья».

Женщин в забой не берут. В «подземелье» вхожи лишь маркшейдеры, специалисты по проведению пространственно-геометрических измерений. «Главное, чтоб от души работалось, — говорит завпроизводством обогатительного модуля шахты «Талдинская-Западная 1» Ольга Зузыкина. — Я точно знаю, что без своей работы, без этого процесса жить не могу».