Камчатка побила вековой рекорд по вылову лосося

Петропавловск-Камчатский, , 11:38 — REGNUM Камчатка побила вековой рекорд по вылову лососевых. Промысловики добыли уже 455 253 тонны лосося, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Всего рыбакам Камчатки в путину — 2018 утверждены беспрецедентные объемы — 522 124 тонны лосося. В начале путины объёмы составляли всего 290 тыс. тонн. Однако, с учетом колоссальных подходов рыбы, объёмы были увеличены.

Как сообщало ИА REGNUM, путина — 2018 стала самой богатой за 110 лет. Однако с такими объёмами не справляются ни флот, ни береговые перерабатывающие мощности. Камчатцы почти ежедневно сообщают о гниющих в лесах и на дорогах, на берегах тоннах ценной рыбы. Просьбы жителей, особенно аборигенов, разрешить свободный вылов населению, Росрыболовство и комиссия по вылову анадромных видов рыб оставлены без внимания.

Росрыболовство спрогнозировало обвал цен на красную рыбу и икру в связи с рекордными уловами. Однако эксперты опровергают этот прогноз и утверждают, что из-за бюрократических преград в российских портах весь улов уйдёт за границу.

Несмотря на то, что камчатским лососем забиты даже все свободные холодильники Приморья, в магазинах камчатской горбуши не найти.