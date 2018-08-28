При свете тысяч ламп: Эксперт рассказал о выращивании огурцов зимой

Владимир, , 10:35 — REGNUM Инновационные комплексы, оборудованные мощным искусственным освещением, позволяют выращивать огурцы круглогодично. Для этой цели кольчугинский завод «Электрокабель» поставил на строительство тепличного комплекса «УГМК-Агро» 400 километров силового кабеля, сообщает 28 августа пресс-служба предприятия.

«Здесь будут выращивать огурцы. Для того чтобы создать условия для их созревания, в частности, необходимы десятки тысяч специальных ламп. Благодаря своей конструкции они помогают в любое время года, даже зимой, давать растениям достаточно света, чтобы получать качественный продукт», — прокомментировал ход строительства главный инженер компании «Тепличное» Дмитрий Яковлев.

В свою очередь главный технолог завода «Электрокабель» Анатолий Баринов сообщил, что огурцы требуют больше света, чем помидоры, поэтому в новой теплице будут использоваться более мощные кабели. Предполагается, что они обеспечат энергоснабжение объекта в течение 30 лет.

Источником генерации будет энергоцентр, подобный тому, который уже питает первую очередь тепличного комплекса. От него кабель зайдет в трансформаторные подстанции, преобразующие напряжение 10 кВ в 0,4 кВ, а уже оттуда — в теплицу.

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