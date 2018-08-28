Салехард, , 10:28 — REGNUM Отношение к повышению пенсионного возраста резко отрицательное, потому что не такой большой размер пенсии предлагается и не такое хорошее состояние здоровья нынешних людей предпенсионного возраста, заявила корреспонденту ИА REGNUM сотрудница МБУ «Клуб общения для людей с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление» Людмила Куят (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Возникает основной вопрос — где должны работать те люди, которым продлили пенсионный возраст, рабочих мест практически нет. Также власти обещают пенсию в 20 тыс. рублей к 2024 году. Но никто не знает, что произойдет через шесть лет. Важно, чтобы такая пенсия была именно в настоящее время.

«В России проводилось много реформ, когда людей обманывали. Пенсионная реформа — это вопрос доверия граждан к власти. Сейчас люди не верят, что после проведения реформы в стране пенсионеры станут жить лучше. Власти должны объяснить, зачем это шаг предпринимается», — высказала свое мнение Куят.

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