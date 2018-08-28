Замена гидроагрегатов Рыбинской ГЭС повысит ее надежность

Рыбинск, Ярославская область, , 10:08 — REGNUM В Ярославской области завершился демонтаж оборудования гидроагрегата № 3 Рыбинской ГЭС. Об этом с места событий сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гидроагрегат № 3 был установлен в 1950-м году последним из шести агрегатов Рыбинской ГЭС и отработал 68 лет. Специалисты подрядной организации с помощью крана извлекли оборудование гидрогенератора и гидротурбины из бетонного основания ГЭС.

Меняется не только сам агрегат, но и фундаментные конструкции. В частности, специалисты производят замену камеры рабочего колеса, в которой вращается рабочее колесо турбины.

Для этого методом алмазной резки вырезаются блоки камеры вместе с закладными элементами и штрабным бетоном. После чего устанавливается новая облицовка камеры, армируется и бетонируется. В результате мы имеем абсолютно новую, 100-процентно надежную камеру», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор филиала ПАО «РусГидро» «Каскад Верхневолжских ГЭС» Андрей Дережков.

Взамен демонтированного оборудования будет установлено новое производства российской компании «Силовые машины». Габариты гидроагрегата остаются прежними, но благодаря применению современных материалов и технологий его мощность увеличится с 55 до 65 Мвт.

Новое оборудование проектируется и изготавливается по самым современным требованиям, поэтому снижается также вес агрегата. Например, вес вращающихся масс старого агрегата — 1250 тонн, у нового оборудования — менее 1000 тонн. Это снижает нагрузку на станцию», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор филиала ПАО «РусГидро» «Каскад Верхневолжских ГЭС» Андрей Дережков.

Срок полезной эксплуатации нового агрегата составит 40 лет, в то время как старого — 30 лет. Гидроагрегат № 3 будет пятым по счету обновленным агрегатом Рыбинской ГЭС. После полного завершения модернизации мощность станции составит 390 мегаватт — на 60 МВт больше, чем после приема ГЭС в эксплуатацию в 1955 году.

Впрочем, главная цель модернизации — не только увеличение мощности и объемов выработки электроэнергии, а и повышение надежности гидроузла.

Мы не только производим замену оборудования, это комплексная модернизация, которая повышает надежность всех элементов гидроузла. В рамках программы был заменен дренаж земляной плотины, проведено укрепление отводящего канала Рыбинской ГЭС. В прошлом году были завершены работы по замене трансформаторного хозяйства. Состояние гидросооружений Угличской и Рыбинской ГЭС контролируется по 400 параметрам, показатели передаются в Аналитический Центр «РусГидро», где оцениваются специалистами. Все элементы сооружений сейчас находятся в так называемой нормальной зоне эксплуатации — это высший из четырех уровней безопасности. При правильном подходе, который, я считаю, есть сейчас, гидросооружения могут служить вечно», — считает Андрей Дережков.

Монтаж нового гидроагрегата продлится около года. Последний, шестой по счету агрегат планируется заменить в 2021 году.

Читайте ранее в этом сюжете: На Волге завершился демонтаж гидроагрегата одной из первых гидростанций