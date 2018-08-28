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При Верховном народном суде КНР будут решаться и коммерческие споры

Экономика

Дальнейшее развитие тем самым получила практика партнерского разрешения коммерческих споров

При Верховном народном суде КНР будут решаться и коммерческие споры
Уильям Хогарт. Суд. 1758

Пекин, 28 августа 2018, 10:07 — REGNUM  В Китае при Верховном народном суде (ВНС) учрежден Экспертный комитет по международным коммерческим делам, сообщает 27 августа Синьхуа.

Задачей комитета, в состав которого вошли 32 китайских и иностранных специалиста, является урегулирование международных коммерческих споров, а также помощь судам низших инстанций при их рассмотрении.

Это — второй шаг, сделанный в КНР в направлении взаимодействия с иностранными партнерами. В конце июня ВНС учредил два профильных суда в городах Шэньчжэнь (провинция Гуандун) и Сиань (провинция Шэньси).

Биографии членов Экспертного комитета при ВНС КНР, в который вошли опытные и известные ученые-правоведы, судьи и адвокаты, эксперты-юристы, официально опубликованы на китайском и английском языках.

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Экономика Китая
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