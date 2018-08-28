Москва, , 09:32 — REGNUM Рубль 27 августа слегка приподнялся в паре с долларом и подешевел к евро почти на рубль, но в целом чувствовал себя относительно неплохо, учитывая, что в силу вступил новый пакет санкций. Внутридневные изменения отражали ситуацию на Форексе, где доллар продолжил снижаться практически по всему спектру рынка, а евро прилично вырос. По итогам сессии пара доллар/рубль, которая в моменте уходила под отметку 67 руб., обосновалась немногим выше этого уровня. Евро/рубль продвинулась до 78,30 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«В противовес санкциям сейчас играет много факторов, которые ограничивают негатив для рубля. Так, Банк России отказался от интервенций, цены на нефть продолжают расти, интерес к риску проявляется в полной мере — теперь благодаря торговому соглашению между США и Мексикой, доллар чувствует себя неуверенно на международной арене — его силы подорваны Трампом и Пауэллом. Добавим сюда пик налогового периода и комментарии главы Минфина РФ Антона Силуанова о наличии целого набора мер на случай введения санкций в отношении госдолга, и общая картина действительно выглядит благоприятной для, как минимум, стабилизации российской валюты», — пояснил эксперт.

Но это пока. Пока сохраняется аппетит к риску, пока падает доллар и пока растут нефтяные котировки. Выход из игры любого из этих факторов способен пошатнуть позиции рубля, который остается чувствительным и уязвимым из-за санкционного режима. Дополнительный риск — ситуация в Турции, которая в целом ограничивает привлекательность активов развивающегося сегмента.

«Так что в краткосрочной перспективе российская валюта может показать относительную стабильность, но понижательные риски могут проявиться в любой момент. Торговый диапазон на ближайший период остается прежним — 66,50−68 руб.», — считает Ковалев.

Читайте также: Позиции рубля ослабило заявление главы ФРС США