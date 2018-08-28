Аграрии Алтайского края ещё только убирают озимые

Барнаул, , 09:32 — REGNUM Из-за позднего сева темпы уборочной кампании в Алтайском крае остаются пока невысокими: аграрии только заканчивают уборку озимых. По данным регионального минсельхоза на 27 августа, в хозяйствах региона намолотили 869 тысяч тонн зерна. Именно столько получили с 12% убранных площадей.

«Обмолот озимых находится на завершающем этапе, они убраны с 94% площадей», — уточняют чиновники.

Напомним, год назад, в конце августа 2017 года, зерновые и зернобобовые культуры в крае были обмолочены с 26% площадей, а валовой сбор зерна превышал 1,6 млн тонн. Но так же, как и год назад, аграрии обеспокоены низкой ценой на выращенный урожай. По данным сайта «Крестьянские ведомости», сейчас за тонну пшеницы 3-го класса в Сибирском федеральном округе дают не более 8000−9150 рублей, тогда как на юге страны за тот же товар платят 12 000−14 950 рублей.

В целом, по оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 27 августа 2018 года зерновые и зернобобовые культуры в России обмолочены с площади 25,8 млн га, или 55,4% к посевной площади (в 2017 г. — 23,0 млн га). Намолочено 76,1 млн тонн зерна (в 2017 г. — 85,2 млн тонн), при урожайности 29,5 ц/га, что на 7,5 ц/га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (в 2017 г. — 37 ц/га).

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