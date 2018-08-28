Вторник, 28 Августа 2018 года
10:20:54 МСК

«Чтобы безбедно отдыхать на пенсии, надо подольше поработать»

Экономика

При этом правительство РФ на законодательном уровне должно дать людям социальные гарантии, заявил эксперт

«Чтобы безбедно отдыхать на пенсии, надо подольше поработать»
Старик за работой

Улан-Удэ, 28 августа 2018, 09:04 — REGNUM  Изменение в пенсионном законодательстве — мера вынужденная, но экономически обоснованная. Если экономически нельзя было сделать так, чтобы пенсия у пенсионеров была больше, то повысить пенсионный возраст необходимо. Многие мечтают отработать до 55−60 лет и отдыхать, но для того, чтобы безбедно отдыхать на достойную пенсию, надо хорошо и подольше поработать, заявил корреспонденту ИА REGNUM декан факультета искусств Восточно-Сибирского государственного института культуры (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия) Сергей Добрынин.

При этом правительство РФ на законодательном уровне надо не просто повысить пенсионный возраст, а дать людям, которым продлят выход на пенсию, дать гарантии, чтобы народ поверил в обещания властей. Проведение пенсионной реформы — это вопрос доверия не потому, что люди не хотят дольше работать, а потому, что они опасаются, что толку от этой реформы не будет.

«Только твердыми, законодательными, чётко прописанными гарантиями можно успокоить тех людей, которые не верят и сомневаются в продуктивности проведения пенсионной реформы. Кроме того, надо вести разъяснительную работу с населением, много, тщательно и убедительно разговаривать, чтобы люди ясно поняли, зачем нужно проводить реформу. За поднятием пенсионного возраста должно следовать повышение пенсионного обеспечения», — высказал свое мнение Добрынин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Повышение пенсионного возраста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить