«Чтобы безбедно отдыхать на пенсии, надо подольше поработать»

Улан-Удэ, , 09:04 — REGNUM Изменение в пенсионном законодательстве — мера вынужденная, но экономически обоснованная. Если экономически нельзя было сделать так, чтобы пенсия у пенсионеров была больше, то повысить пенсионный возраст необходимо. Многие мечтают отработать до 55−60 лет и отдыхать, но для того, чтобы безбедно отдыхать на достойную пенсию, надо хорошо и подольше поработать, заявил корреспонденту ИА REGNUM декан факультета искусств Восточно-Сибирского государственного института культуры (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия) Сергей Добрынин.

При этом правительство РФ на законодательном уровне надо не просто повысить пенсионный возраст, а дать людям, которым продлят выход на пенсию, дать гарантии, чтобы народ поверил в обещания властей. Проведение пенсионной реформы — это вопрос доверия не потому, что люди не хотят дольше работать, а потому, что они опасаются, что толку от этой реформы не будет.

«Только твердыми, законодательными, чётко прописанными гарантиями можно успокоить тех людей, которые не верят и сомневаются в продуктивности проведения пенсионной реформы. Кроме того, надо вести разъяснительную работу с населением, много, тщательно и убедительно разговаривать, чтобы люди ясно поняли, зачем нужно проводить реформу. За поднятием пенсионного возраста должно следовать повышение пенсионного обеспечения», — высказал свое мнение Добрынин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»