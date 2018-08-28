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СИБУР привлечет ученых РАН для разработки новых направлений работы

Экономика

Одна из целей сотрудничества — создание продуктов для конкуренции на экспортных рынках

СИБУР привлечет ученых РАН для разработки новых направлений работы
Andrey Batalin
Производство полимеров на ООО «СИБУР Тобольск»

Москва, 28 августа 2018, 08:37 — REGNUM  Холдинг СИБУР подписал соглашения о сотрудничестве с двумя новосибирскими институтами Сибирского отделения Российской Академии Наук (РАН) — Институтом органической химии им. Н. Н. Ворожцова и Институтом цитологии и генетики СО РАН, сообщает пресс-служба предприятия.

«Одна из целей СИБУРа — создание продуктов, которых пока нет не только в компании, но и в России и которые в определенной перспективе смогли бы составить серьезную конкуренцию и на экспортных рынках», — пояснил директор «Корпоративного НИОКР» СИБУРа Дмитрий Степкин.

Предполагается, что сотрудничество с учеными позволит предприятию освоить новые направления работы. Совместно с Институтом органической химии СИБУР планирует разрабатывать продукты органического синтеза, процессы их получения, синтез и модификацию полимеров, а также заниматься поиском новых инженерных решений в области нефтехимии, газохимии, экологии и энергетики.

Подписание соглашения с Институтом цитологии и генетики СО РАН касается сотрудничества в области разработки биотехнологических решений и процессов на их основе. В планах сторон — в ближайшие годы сформировать пакет совместных разработок для внедрения на производствах СИБУРа.

Отмечается, что соглашения были подписаны в рамках международного форума и выставки технологического развития «Технопром — 2018», крупнейшего технологического мероприятия России, главной целью которого является продвижение отечественных научных разработок и инноваций.

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Химическая промышленность
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