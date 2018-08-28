Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, , 07:58 — REGNUM Пенсионная реформа в России нужна. Её проведение диктует жизнь и экономическая ситуация в стране, реформы надо своевременно проводить. Акцентировать внимание в этой реформе надо на стаж работы, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора МКУ «ТРК «ЛУЧ», председатель собрания депутатов МО г. Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ) Петр Колесников.

«Согласно нынешнему пенсионному законодательству, человек может проработать всего 10 лет и получить такую же пенсию, как человек, который проработал 40 лет и более. Выход на пенсию нужно сделать по стажу. Например, мужчинам установить общий стаж 40 лет. Если он пошёл работать в 18 лет, значит в 58 лет он может выйти на пенсию. То есть за основу в пенсионной реформе надо брать стаж», — пояснил эксперт.

Кроме того, сохранить льготы жителям Крайнего Севера из-за суровых климатических условий. На Севере особые условия труда и жизни, поэтому выход на пенсию на пять лет раньше надо сохранить.

По его мнению, надо сделать так, чтобы люди были заинтересованы не выходить на пенсию. Проработал человек пять лет после выхода на пенсию, размер пенсии кратно увеличился. У граждан должна быть финансовая заинтересованность не уходить не пенсию.

«В целом, конечно, реформа необходима, и она хорошо сработает, если будут создаваться новые рабочие места для людей предпенсионного и пенсионного возраста, чтобы у них была возможность устроиться на работу. Если все эти моменты будут учтены, то реформа даст много позитивного экономике страны», — высказал свое мнение Колесников.

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