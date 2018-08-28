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Поставки дизельного топлива на внутренний рынок России увеличились

Экономика

На 7,6%

Москва, 28 августа 2018, 07:52 — REGNUM  В России за январь-июль произвели 44 286 тыс. тонн дизельного топлива класса 5. Об этом говорится в официальном сообщении ФАС.

В сравнении с январём-июлем 2017 года прирост составил 2109 тыс. тонн или 5%. При этом на внутренний рынок было отгружено 21 770 тыс. тонн — на 1531 тыс. тонн или на 7,6% выше такого же периода 2017 года.

По данным ФАС, на внутренний рынок идёт 49% всего произведённого дизтоплива.

Запасы дизтоплива, по данным на 20 августа, составили 2405 тыс. тонн. Это на 128 тыс. больше уровня 2017 года.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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