Министр энергетики РФ проводит совещание по подготовке к зиме в Барнауле

Барнаул, , 07:42 — REGNUM В Барнаул с рабочим визитом прибыл министр энергетики РФ Александр Новак. Как сообщает сегодня, 28 августа, сайт правительства Алтайского края, в столице региона федеральный чиновник проводит совещание по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики Сибирского федерального округа к прохождению осенне-зимнего периода 2018−2019 годов.

Известно, что на это мероприятие приглашены руководители и специалисты различных российских министерств и ведомств, представители крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса страны, а также сибирские руководители органов власти, курирующие вопросы развития энергетики.

К участникам совещания с приветственным словом обратится временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко.

Напомним, подготовку к предстоящему отопительному сезону в Барнауле должны завершить до 15 сентября. На её проведение было выделено 590 миллионов рублей. Между тем в целом по Алтайскому краю одной из проблемных точек уже не первый год являются Камень-на-Оби и Каменский район. Ситуация с подготовкой этой территории к отопительному сезону осложняется ещё и тем, что городские депутаты категорически не хотят утверждать новые тарифы на тепло.

По словам исполняющего обязанности директора МУП «Каменские теплосети» Валерия Басманова, с существующим тарифом в 1846 рублей работать просто невозможно. По результатам деятельности 2017−2018 годов МУП принес в бюджет города долгов за уголь — 47 млн руб., в том числе за резервный уголь, который шел через администрацию Каменского района, — 22 млн руб. Долг за потребленную электроэнергию составил 28 млн 440 тыс. К тому же почти половина действующих котлов (43 из 97) работает с крайне низким КПД, а 18 котлов и вовсе требуют замены.

Накануне, 27 августа, Виктор Томенко принял решение о создании правительственной комиссии по ситуации в Каменском районе.

«Требуется принятие неординарных решений», — подчеркнул Виктор Томенко.

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