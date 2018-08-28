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В России вырос объём производства бензина

Экономика

На внутренний рынок поставки также возросли

Москва, 28 августа 2018, 07:31 — REGNUM  В России за январь-июль было произведено 21 944 тыс. тонн бензина пятого класса. Об этом говорится в официальном сообщении ФАС России.

Прирост составил 759 тыс. тонн или 3,6%, уточнили в ФАС. В августе положительная динамика может сохраниться. Нефтеперерабатывающие предприятия страны планируют выпустить 3469 тыс. тонн бензина.

На внутренний рынок за семь месяцев было поставлено 20 202 тыс. тонн бензина. Это на 146 тыс. тонн или на 0,7% больше, чем было за январь-июль 2017 года.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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