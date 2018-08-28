Эр-Рияд ограничил срок концессионного соглашения с Saudi Aramco

Эр-Рияд, , 06:02 — REGNUM Период действия исключительных прав на добычу нефти и газа в Саудовской Аравии для госкомпании Saudi Aramco ограничен 40 годами. Такое решение приняли саудовские власти, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

До текущего момента концессионное соглашение с компанией было бессрочным. Указанный срок тем не менее в два раза дольше 20-летнего периода, который, как правило, оговорен в соглашении государств с международными нефтяными компаниями.

Правительство Саудовской Аравии рассчитывало на более короткий период действия концессионного соглашения, однако представители компании смогли добиться для себя более благоприятных условий.

Отмечается, что новое соглашение власти и компания заключили в рамках подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO) Saudi Aramco. Ожидается, что в рамках IPO частные инвесторы выкупят у государства 5% акций компании.

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