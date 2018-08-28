От уголовного дела до банкротства: «чёрная метка» для «Саровских полимеров»

Саров, Нижегородская область, , 05:45 — REGNUM Компания «Саровские полимеры», в 2017 году ставшая фигурантом уголовного дела о невыплате заработной платы 149 сотрудникам, может быть признана банкротом. Такой иск подан в Арбитражный суд Нижегородской области одним из кредиторов ООО — ООО «Легионъ». Дело к производству пока не принято, судебное заседание о рассмотрении обоснованности претензий не назначено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сумма претензий к компании небольшая — 1 222 128 рублей, но в 2017 году уже сообщалось о финансовых проблемах предприятия, которое не смогло своевременно погасить долги по зарплате перед 149 своими работниками. В конце марта 2017 года СУ СК по Нижегородской области возбудило дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата свыше двух месяцев заработной платы»). Сообщалось, что зарплату не платили с октября 2016 года по февраль 2017 года, и накопилась задолженность около 2 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, компания создана в сентябре 2016 года, основной вид деятельности — производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, генеральный директор и единственный участник общества — Михаил Дудоров.

Помимо данного ООО бизнесмен выступал учредителем и соучредителем ещё шести компаний в Нижегородской области и одной в Москве. Часть из них являются действующими, например, ООО «Концерн «Дюк». Среди ликвидированных — дорожностроительная компания, а находящихся в стадии ликвидации — ООО «Домостроительная компания ДЮК», специализирующаяся на строительстве домов и нежилых зданий.