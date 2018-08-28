Силуанов: Курс рубля не поддается прогнозу

Кемерово, , 05:37 — REGNUM Столь неожиданные факторы, как новые антироссийские санкции и обусловленные ими настроения инвесторов делают курс рубля непредсказуемым. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Обычные люди никогда не угадают, как поведет себя национальная валюта. В последнее время курс рубля зависит от «настроений, рисков», от того, будут ли введены санкции против РФ, отметил он.

Вторым фактором является ставка ФРС США, третьим — настроение инвесторов, которые, узнав о возможных санкциях, стали выходить из российских активов. Еще один названный Силуановым фактор — прекращение Центробанком «покупки для резервов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦБ РФ объявил об отказе от приобретения валюты на внутреннем рынке с 23 августа до конца сентября 2018 года. Это сделано в рамках реализации механизма бюджетного правила и нацелено на снижение волатильности.

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