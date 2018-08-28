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Китайский Шэньчжэнь и швейцарский Цюрих теперь связаны прямым авиарейсом

Экономика

Новый рейс тал уже седьмым прямым межконтинентальным для Шэньчэня и первым между провинцией Гуандун и Швейцарией

Шэньчжэнь, Китай, 28 августа 2018, 05:27 — REGNUM  Китайская авиакомпания Hainan Airlines запустила прямой рейс между Шэньчжэнем и Цюрихом, сообщает 27 августа агентство Синьхуа.

Новый рейс тал уже седьмым прямым межконтинентальным для Шэньчэня и первым между провинцией Гуандун и Швейцарией. Обслуживаться рейс будет самолетами Boeing-787 Dreamliner дважды в неделю по понедельникам и пятницам.

Отмечается, что новый маршрут будет полезен не только для бизнесменов и туристов, но также позволит развить экономические, культурные и туристические связи между китайской провинцией Гуандун и Швейцарией.

Отметим, что шэньчжэньский аэропорт Баоань планирует открыть еще больше прямых рейсов до различных городов Европы, Северной Америки и Океании, включая Лондон и Вену.

Как сообщало ИА REGNUM, прямой рейс между столицей провинции Гуандун городом Гуанчжоу и израильским Тель-Авивом был открыт 2 августа. Перевозчиком выступает все та же Hainan Airlines с её Boeing-787.

Читайте ранее в этом сюжете: Между китайским Гуанчжоу и израильским Тель-Авивом проложен прямой авиарейс

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