СМИ: Контрольный пакет НПФ «Благосостояние» перешел к другому акционеру

Москва, , 05:20 — REGNUM Доля Газпромбанка в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) «Благосостояние» составила 50% плюс две акции по итогам заседания совета фонда 24 августа, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что двое других держателей крупных пакетов акции — АО РЖД и Россельхозбанк — получили долю в размере 25% минус одна акция. Ранее крупнейшим вкладчиком фонда являлась РЖД. Как отмечает издание, решение об акционировании фонда будет принято на следующем заседании совета фонда.

Напомним, НПФ «Благосостояние» является одним из крупнейших негосударственных пенсионных фондов. По данным на первое июля 2018 года активы фонда составляли 390 млрд рублей, что делало его четвертым среди крупнейших НПФ России.