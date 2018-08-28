Компанию Джареда Кушнера оштрафовали за подделку документов

Нью-Йорк, США, , 05:18 — REGNUM Строительная фирма Kushner Companies, владельцем которой является зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, обязана выплатить $210 тыс. штрафа за подделку документов. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, департамент недвижимости Нью-Йорка выявил более 40 случаев указания недостоверных сведений в заявках на проведение строительных работ. Речь идет о 17 жилых домах, приобретенных компанией.

По документам значилось, что в домах никто не живет, либо в них отсутствовал пункт о фиксированной арендной плате. Компания начинала ремонт в зданиях, из-за чего жильцам приходилось съезжать в другие дома. Впоследствии плата за аренду в купленных компанией домах заметно увеличивалась.

Те же нарушения были допущены инвестиционным фондом, принадлежащим бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну. Выявлены по меньшей мере три таких здания на Манхэттене, выкупленные фондом.

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