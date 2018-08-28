Вторник, 28 Августа 2018 года
05:19:32 МСК

Трамп: Сейчас неподходящее время решать торговые споры с Китаем

Экономика

Но желание решать споры есть

Вашингтон, 28 августа 2018, 04:41 — REGNUM  Настоящее время является неподходящим для ведения переговоров с Китаем по разрешению торговых споров, заявил президент США Дональд Трамп на мероприятии, посвященном перспективам новой торговой сделки с Мексикой.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты ведут переговоры по торговым вопросам со многими странами, включая Китай. Однако, по его мнению, время для переговоров с китайской стороной сейчас неподходящее.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Вашингтоне прошли переговоры делегации из Китая во главе с замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнем и делегацией из США, возглавляемой заместителем минфина по международным делам Дэвидом Мелпессом.

Этому предшествовало вступление в силу нового пакета торговых ограничений США на импорт товаров из Китая. Китай, в свою очередь, ответил зеркальными мерами и увеличил пошлины на американский импорт.

Читайте ранее в этом сюжете: США и Китай продолжают переговоры по вопросам взаимной торговли

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговая война между Китаем и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить