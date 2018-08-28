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Переговоры премьер-министра Канады с Трампом были «конструктивными»

Экономика

Канада готова подключиться к рассмотрению нового торгового соглашения

Переговоры премьер-министра Канады с Трампом были «конструктивными»
Иллюстрация: White House
Джастин Трюдо и Дональд Трамп

Оттава, 28 августа 2018, 04:11 — REGNUM  Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел «конструктивные» переговоры с президентом США Дональдом Трампом на тему Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), сообщает пресс-служба канадского премьер-министра.

«Лидеры двух стран поприветствовали прогресс США в переговорах с Мексикой и выразили намерение подключить свои рабочие группы для рассмотрения и успешного завершения переговоров», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось достичь предварительных договоренностей с Мексикой по новому торговому соглашению, которое должно прийти на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). Ранее, с начала своего президентского срока Трамп называл NAFTA одним из наиболее несправедливых торговых соглашений в мире и заявлял, что будет добиваться его пересмотра.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил, что добился от Мексики нового торгового соглашения

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Торговые войны США
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