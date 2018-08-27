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Ростовские власти не приняли дорожный ремонт

Экономика

Подрядчик проведёт работу над ошибками за свой счёт

Ростовские власти не приняли дорожный ремонт
Дорожные работы

Ростов-на-Дону, 27 августа 2018, 23:19 — REGNUM  Дорожный ремонт по переулку Соборный в Ростове-на-Дону решено не оплачивать. Подрядная организация ООО «Строитель» внесена в «чёрный список». Причиной этому стало низкое качество проведённых работ, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 27 августа.

«Каждый объект ремонта контролирует три лаборатории. По итогам анализа нашей лаборатории, работы не соответствуют необходимому уровню, мы их не принимаем и не оплачиваем. Нас также поддержала независимая лаборатория», — сообщил и.о. директора МКУ «ДИСОТИ» Дмитрий Васильев.

Работу над ошибками, согласно госконтракту, подрядчик должен провести за свой счёт. Переделать придётся весь объём работ — покрытие проезжей части и тротуаров.

Напомним, дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города-миллионника в начале 2018 года объявила ряд аукционов на ремонт дорог в донской столице. Ранее сообщалось, что в год проведения ЧМ-2018 будет отремонтировано более 40 объектов улично-дорожной сети.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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