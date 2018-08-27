ФАС уличила «Шереметьево» в нарушении антимонопольного законодательства

Москва, , 21:39 — REGNUM Подмосковное управление ФАС России вынесло предупреждение руководству международного аэропорта «Шереметьево» за препятствование деятельности грузового оператора. Об этом сообщает 27 августа пресс-служба антимонопольного ведомства.

Как уточняется, ранее в управление ФАС поступило заявление от АО «Шереметьево-Карго» о неправомерных действиях со стороны аэропорта.

В частности, по данным ФАС, грузовому оператору не выдавались пропуска в контролируемую зону аэропорта без заключённого договора на соблюдение правил пользования инфраструктурой воздушной гавани. Кроме этого, для «Шереметьево-Карго» был сокращён срок, на который выдаются пропуска на работников и транспортные средства для обслуживания грузов и почты.

Антимонопольная служба усмотрела в действиях аэропорта признаки нарушения статьи 39 федерального закона «О защите конкуренции». Сообщается, что в адрес «Шереметьево» было направлено предупреждение о необходимости прекращения указанных действий.