Понедельник, 27 Августа 2018 года
22:40:56 МСК

ФАС уличила «Шереметьево» в нарушении антимонопольного законодательства

Экономика

Ведомство считает, что руководство аэропорта ущемляло интересы грузового оператора «Шереметьево-Карго»

ФАС уличила «Шереметьево» в нарушении антимонопольного законодательства
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Аэропорт «Шереметьево»

Москва, 27 августа 2018, 21:39 — REGNUM  Подмосковное управление ФАС России вынесло предупреждение руководству международного аэропорта «Шереметьево» за препятствование деятельности грузового оператора. Об этом сообщает 27 августа пресс-служба антимонопольного ведомства.

Как уточняется, ранее в управление ФАС поступило заявление от АО «Шереметьево-Карго» о неправомерных действиях со стороны аэропорта.

В частности, по данным ФАС, грузовому оператору не выдавались пропуска в контролируемую зону аэропорта без заключённого договора на соблюдение правил пользования инфраструктурой воздушной гавани. Кроме этого, для «Шереметьево-Карго» был сокращён срок, на который выдаются пропуска на работников и транспортные средства для обслуживания грузов и почты.

Антимонопольная служба усмотрела в действиях аэропорта признаки нарушения статьи 39 федерального закона «О защите конкуренции». Сообщается, что в адрес «Шереметьево» было направлено предупреждение о необходимости прекращения указанных действий.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба с монополизацией в экономике
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить