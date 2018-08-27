Игорь Левитин и Александр Усс проверили ход благоустройства Красноярска

Красноярск, , 20:31 — REGNUM 25 августа помощник президента РФ Игорь Левитин, находящийся с рабочим визитом в Красноярске, временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс и мэр Сергей Ерёмин проинспектировали благоустройство краевой столицы. На площади Революции вице-президент РУСАЛа по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления Елена Безденежных рассказала главе региона о реализации проектов благоустройства общественных пространств Красноярска. Как сообщает пресс-служба администрации Красноярска, по заданию компании РУСАЛ разработаны и активно реализуются проекты реконструкции площади Революции и сквера имени В.И.Сурикова.Также в этот день Игорь Левитин, Александр Усс и Сергей Ерёмин побывали на одном из объектов в Советском районе Красноярска — участке на улице Молокова, где идёт ремонт в рамках стратегического федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД).

Сергей Ерёмин доложил Александру Уссу и Игорю Левитину о ходе ремонта дороги, подчеркнув, что по окончании улица на этом участке станет полностью доступной для маломобильных горожан.

«Сегодня мы справляемся с реализацией программы лучше, чем в прошлом году. Среди подрядчиков — организации, которые владеют асфальтобетонными заводами, лабораториями, современной дорожной техникой, квалифицированными рабочими. Основные работы выполнены. Сейчас идет благоустройство. Впереди нас ждут дорожные работы, которые будут выполняться дополнительно уже за счет краевого бюджета. Всего в этом году мы отремонтируем 157 км дорог, это 15% от всей дорожной сети города», — отметил мэр Красноярска.

Игорь Левитин высоко оценил качество работ, подчеркнув, что показатели в регионах, включая Красноярский край, свидетельствуют, что проект полностью оправдывает себя.

«Благодаря федеральной программе мы сможем вывести крупные города нашей страны на тот норматив, который требует сегодня указ президента России, — подчеркнул Игорь Левитин. — Деньги, которые были выделены на реализацию программы для Красноярска, город расходует эффективно. И это очень хорошо, так как не все субъекты нашей страны успевают осваивать средства».

В свою очередь Александр Усс также дал высокую оценку работе, проделанной в летний период в краевом центре под руководством городских властей.

«Результат благоустройства, помимо самих дорог, сегодня радикально отличается от того качества и темпов работ, которые были раньше. Конечно, местами есть кое-какие недочеты, где-то возникает вопрос, к примеру, к укладке плитки. Но, поверьте, всё это поправимо. Считаю, что у красноярцев есть все основания поблагодарить и подрядчиков, и руководство города за организованность и ответственность, которую они сегодня проявляют», — сказал Александр Усс.

Отметим, в 2017 году Красноярск в числе 36 крупных городов страны включился в реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги». Программа рассчитана на девять лет, работы этого года в целом выполнены на 80%. Ремонт дорог идёт под контролем общественности. Более 60 контролёров-добровольцев помогают находить нарушения в технологии производства или организации работ. Благодаря этому подавляющую часть нарушений подрядчики оперативно устраняют.