Мукомолам Узбекистана разрешили экспорт продукции из импортного зерна

Ташкент, , 20:42 — REGNUM В Узбекистане хозяйствующим субъектам разрешили экспортировать муку, изготовленную из импортного зерна, сообщает 27 августа издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.

Согласно документу, объем экспортируемой муки не может превышать 75% от объёма импортируемого зерна. Кроме того, с 1 сентября 2018 года облагаемый оборот на продукцию будет исчисляться от объема выручки за исключением стоимости зерна.

Кроме того, мукомолы республики до 1 января освобождаются от обязательных отчислений в государственные целевые фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Узбекистан снизил акцизы на сельскохозяйственную продукцию из Казахстана. В министерстве сельского хозяйства отметили, что решение было принят в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Астану.