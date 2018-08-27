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Трамп заявил, что добился от Мексики нового торгового соглашения

Экономика

Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) Трампа не утраивает

Трамп заявил, что добился от Мексики нового торгового соглашения
Nicoguaro
Флаг NAFTA

Вашингтон, 27 августа 2018, 19:26 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил о том, что ему удалось достичь договорённостей с Мексикой по новому торговому соглашению, которое должно заменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). Об этом сегодня, 27 августа, сообщает Fox News.

«Это большой день для торговли. Это большой день для нашей страны», — сказал Трамп.

При этом президент США отметил, что пока нет решения о том, что к новому торговому соглашению присоединится Канада.

Напомним, что Трамп сразу после своего избрания на пост президента США в 2016 году заявил, что NAFTA следует пересмотреть или же Соединённым Штатам следует выйти из этого соглашения.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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