Трамп заявил, что добился от Мексики нового торгового соглашения

Вашингтон, , 19:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о том, что ему удалось достичь договорённостей с Мексикой по новому торговому соглашению, которое должно заменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). Об этом сегодня, 27 августа, сообщает Fox News.

«Это большой день для торговли. Это большой день для нашей страны», — сказал Трамп.

При этом президент США отметил, что пока нет решения о том, что к новому торговому соглашению присоединится Канада.

Напомним, что Трамп сразу после своего избрания на пост президента США в 2016 году заявил, что NAFTA следует пересмотреть или же Соединённым Штатам следует выйти из этого соглашения.