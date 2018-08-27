Инвестиционный портфель пенсионного фонда Казахстана вырос на 18%

Астана, , 19:12 — REGNUM По состоянию на 1 августа 2018 года совокупная стоимость инвестиционного портфеля Единого накопительного пенсионного фонда Казахстана составил 8,6 трлн тенге ($23,8 млрд), что на 17,9% больше, чем годом ранее. Об этом 27 августа сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

За отчетный период начисленный инвестиционный доход составил 449,7 млрд тенге ($1,24 млрд), что на 42,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Основной доход сформирован за счет вознаграждений по ценным бумагам. Основной валютой инвестиционного портфеля ЕНПФ остается тенге.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая глава Национального банка Казахстана Данияр Акишев заявил, что в 2018 году ЕНПФ планирует вложить около 200 млрд тенге ($554 млн) в рамках программы фондирования.

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