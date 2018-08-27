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Банкам запретили манипулировать данными об аффилированости с государством

Экономика

При продвижении услуг финансовых организаций этого делать нельзя, заявляют ФАС России и Центральный банк

Банкам запретили манипулировать данными об аффилированости с государством
Иван Шилов © ИА REGNUM
Банк России

Москва, 27 августа 2018, 18:59 — REGNUM  Финансовым организациям России при продвижении своих услуг не рекомендовано указывать в качестве преимущества информацию об аффилированности с государством. Соответствующее письмо учреждениям ещё 24 августа направили Банк России и ФАС, говорится в официальном сообщении ФАС страны.

Совместное письмо за номерами №№ ИН-01−52/56 и ИА/67 323/18 озаглавлено как «О продвижении финансовыми организациями своих услуг». Согласно ему, всем финорганизациям, которые поднадзорны Банку России, при продвижении своих продуктов и услуг не рекомендовано привлекать внимание потребителя наличием в этой организации государственного или муниципального участия либо того факта, что она входит в группу с теми хозяйствующими субъектами, которые связаны с государственным или муниципальным участием.

Издание этого письма было вызвано тем, что участились факты использования финорганизациями такой информации при рекламе своих услуг. При этом данная информация часто сопровождается пояснениями о том, что по сравнению с конкурентами надёжность этой организации более высока.

Пока запрет носит рекомендательный характер. Как пояснил зам. главы ФАС России Андрей Кашеваров, эта мера уже включена в дорожную карту по развитию конкуренции. Этот документ ранее утвердило правительство России.

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Банковское дело
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