В Крыму проверяют природу «ржавых» выбросов вокруг крупнейшего химзавода

Армянск, Крым, , 18:49 — REGNUM Экстренные службы Крыма и правоохранительные органы проводят проверку неизвестных выбросов в Армянске, где располагается крупнейшее химпредприятие полуострова ООО «Титановые инвестиции». Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко.

«Пока нет официальных результатов исследований. Больше ничего, кроме того, что уже ранее заявил вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко, я на данный момент говорить не уполномочен», — отметил чиновник.

Накануне жители городка стали сообщать в соцсетях о появлении специфического налёта на металлических предметах в домах и на улице.

«Я живу здесь 30 лет, но такого ещё не видела, чтобы в квартире все металлические предметы за ночь ржавели, даже нержавейка», — пишет в соцсетях местная жительница.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года Армянский городской суд обязал «Титановые инвестиции» уплатить 74 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду. Помимо этого в апреле 2016 года по иску прокуратуры с предприятия взыскали 49 млн рублей за аналогичную неуплату в 2014 году. Позже в Минэкологии РК рапортовали о том, что предприятия химической промышленности полуострова существенно снизили выбросы в воздух загрязняющих веществ, основными из которых являются диоксид азота, серы, окись углерода, серная кислота, аммиак, формальдегид, хлор, бром.