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Власти Литвы, бизнес и профсоюзы не договорились о росте МРОТ

Экономика

В первой половине сентября договорились решить вопрос окончательно

Вильнюс, 27 августа 2018, 18:39 — REGNUM  Литовский трёхсторонний совет — представители правительства, бизнеса и профсоюзы — сегодня, 27 августа, не смогли принять решение о росте минимальной зарплаты с 1 января 2019 года и повышения необлагаемого налогом минимума, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Представители всех сторон после встречи подчеркнули, что решение переносится на две недели, будет принято в первой половине сентября, и точно не будет ещё раз переноситься.

В Литве хотят приравнять необлагаемый налогами минимум к размеру минимальной зарплаты. Сейчас минимальная зарплата в Литве — 400 евро. С 1 января 2019 года её предлагается повысить до 420 евро (на этой цифре настаивают власти и предприниматели) или до 450 евро (это требование профсоюзов).

При этом даже при повышении до 420 евро и приравнивания необлагаемого налогами минимума к размеру минимальной зарплаты потребует дополнительных 0,5 млрд евро бюджетных средств.

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Экономика Литвы
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