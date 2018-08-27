Сибирские макрорегионы: Позиция Меняйло – «более убедительна»

Улан-Удэ, , 18:38 — REGNUM В вопросе о создании макрорегионов более убедительной выглядит позиция полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, который считает, что в Сибири более целесообразно создании единого макрорегиона вместо нескольких, предложенных Минэкономразвития. Такое мнение сегодня, 27 августа, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог Алексей Михалёв (Бурятия).

«На мой взгляд, единый сибирский регион со всей инфраструктурой исторических взаимосвязей (Трансиб, БАМ, гидроэлектроэнергетика, добывающая промышленность), ориентированный федеральным центром на более тесную интеграцию, станет краеугольным камнем федеративного устройства», — сказал Алексей Михалёв.

Напомним, Минэкономразвития РФ доработало проект «Стратегии пространственного развития», целью которого является «раскрытие социально-экономического потенциала территорий» за счёт экономической специализации регионов.

Как сообщает «Коммерсантъ», стратегия предлагает разделить Россию на 14 макрорегионов. Кроме существующих Дальневосточного и Северокавказского макрорегиона, предлагается добавить Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Южный, Волго-Камский, Северо-Западный, Уральский, Волго-Уральский, Южно-Сибирский, Западно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

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Однако сибирский полпред Сергей Меняйло считает, что в СФО не стоит формировать сразу три макрорегиона. По его мнению, в Сибири должен быть создан единый макрорегион.

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«Несмотря на огромную территорию и низкую плотность населения сибирского макрорегиона, нужно учитывать вызовы и угрозы, с которыми можно столкнуться в обозримом будущем, если будет взят за основу проект Минэкономразвития. Более дробное деление не только не усилит экономическую интеграцию, но будет акселерировать развитие местных национализмов на фоне относительно низкого уровня жизни. На современном этапе общесибирская парадигма развития, встроенная в рамки общероссийских процессов, существенно нивелирует негативные тенденции на локальном уровне. Развитие единого общесибирского региона соответствует историческим и экономическим условиям, сформированным на протяжении нескольких столетий. В условиях соседства с инициативой строительства Нового шёлкового пути необходимо поддерживать интеграцию сибирских субъектов РФ, буквально нанизанных на масштабные транспортные магистрали, связывающие порты Дальнего Востока с западной границей России», — резюмировал политолог Алексей Михалёв.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, документ, разработанный Минэкономразвития РФ, планируется внести на рассмотрение правительства России уже в сентябре 2018 года.