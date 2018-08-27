«ФосАгро» построит еще два храма на производствах в Мурманской области

Кировск, Мурманская область, , 18:23 — REGNUM В городе Кировске торжественно отметили профессиональный праздник — День горняка. Мероприятия прошли с участием Губернатора Мурманской области Марины Ковтун, Председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового, Генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева, директора Кировского филиала АО «Апатит» Андрея Абрашитова.

Накануне на всех рудниках Кировского филиала АО «Апатит» состоялись торжественные собрания, в ходе которых чествовали лучших работников. Более пятидесяти тружеников отмечены правительственными грамотами, почетными грамотами компании «ФосАгро», благодарственными письмами руководства АО «Апатит», областного Правительства и областной Думы, глав администраций Кировска и Апатитов.

Поздравляя горняков, Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил: «Компания «ФосАгро» — это лидер рынка минеральных удобрений России, и наше лидерство — во многом заслуга горняков «Апатита». Современное горное производство с его сложнейшими технологиями по плечу только профессионалам, способным принимать грамотные решения в любых сложных ситуациях. Спасибо вам за добросовестный труд. Мы производим высококачественные, экологически чистые удобрения, нашими общими усилиями на столы россиян возвращаются экологически чистые продукты, а, значит, и здоровье».

Директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов подчеркнул важность и ценность слаженной работы коллектива предприятия, поскольку «производственные рекорды, высокая эффективность, внедрение самых новых технологий на нашем предприятии — всё это становится возможным только благодаря вашему профессионализму, опыту и знаниям. Все вместе мы можем гордиться нашими достижениями и успехами. Пусть взаимопомощь и взаимовыручка во все времена укрепляют горняцкое братство и верность традициям. Спасибо всем, кто связал свою судьбу с горным производством».

«Лучшему горняку года» Владимиру Тиханину — крепильщику Расвумчоррского рудника вручили ключи от легкового автомобиля KIA Cerato. Cразу после торжественной части на стадионе «Горняк» состоялся большой концерт артистов российской эстрады. В гости к северянам приехали певица Ёлка и группа «Звери».

В канун профессионального праздника «ФосАгро» на своем горнодобывающем комбинате в Мурманской области представила уникальный для России проект по дистанционному подземному бурению глубоких скважин. Это первый в России опыт организации дистанционного подземного бурения. Установки, работающие в подземном руднике контролирует оператор из диспетчерской, которая находится на поверхности. Рабочее место оператора — точная копия рабочего места машиниста буровой установки. На буровых установках установлены видеокамеры высокого разрешения, позволяющие контролировать саму машину и процесс бурения. Вся телеметрия с буровых установок собирается и анализируется в режиме он-лайн. Оператор при необходимости корректирует ход работ.

Машинист перегоняет установки к местам ведения работ и производит подключение к коммуникациям. Каждая из буровых установок по маркшейдерским меткам позиционирует себя в горной выработке и начинает работать в соответствии с электронным паспортом бурения. В момент ведения работ установка контролируется только из диспетчерской, персонал в опасной зоне отсутствует.

Сейчас один оператор управляет тремя буровыми установками, в дальнейшем их будет шесть. Переход на дистанционное бурение позволяет повысить производительность буровых установок на 20% за счет снижения междусменных простоев, а также повышает безопасность ведения горных работ.

Также в ходе праздничных мероприятий состоялись церемонии освящения первого камня, креста и места строительства двух новых заводских храмов. На Расвумчоррском руднике будет возведен храм в честь святого апостола Андрея Первозванного. На Восточном руднике начато строительство храма в честь святителя Николая Чудотворца.

«С чистым сердцем и искренними помыслами приходим мы к Богу, это даёт нам силы душевные и физические, — обратился к собравшимся Митрополит Симон, — Господь не потакает нашим слабостям и лени, но когда мы честно трудимся, то в ответ на нашу молитву Господь и помогает. Наша вера — основа созидательного труда на благо общества».

«ФосАгро» возрождает дореволюционную традицию строительства заводских храмов. В настоящее время уже освящены пять храмов в местах работы и отдыха сотрудников компании в Череповце, Кировске и Балаково. Начато строительство и новых храмов в цехах предприятий компании в Череповце, Кировске, Волхове и Москве.

«ФосАгро» вкладывает средства в поддержку духовного наследия, оказывает серьёзное содействие восстановлению и строительству храмов. В частности, при существенной помощи «ФосАгро» были возведены храм Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа в Кировске и храм Новомучеников и Исповедников Российских в Апатитах, отреставрирована уникальная церковь в Варзуге, восстановлен после пожара Свято-Троицкий Трифонов Печенгский мужской монастырь, построена церковь в Старых Апатитах.

Построенный при поддержке компании храм святых Афанасия и Феодосия Череповецких стал кафедральным собором Череповецкой епархии. В Балакове «ФосАгро» содействовала реставрации Свято-Троицкого храма.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла компания дважды в год организует паломнические поездки в итальянский город Бари к мощам великого угодника Божия — Святителя Николая Чудотворца.

Компания взяла на себя заботы по принесению части святых мощей Святителя Николая Чудотворца из Италии в Россию в 2017 году. В течение двух месяцев святыне смогли поклониться более 2 миллиона паломников.

Во внимание к помощи Русской Православной Церкви, компания «ФосАгро» награждена орденом Святого Благоверного князя Даниила Московского I степени.