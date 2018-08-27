Доходы бюджета Адыгеи растут

Майкоп, , 18:01 — REGNUM Индекс промышленного производства в Республике Адыгея вышел на положительную динамику, в то же время доходы бюджета региона демонстрируют рост по итогам прошедшего периода 2018 года. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы РА, говорилось на планерном совещании 27 августа, которое провел глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В частности, вице-премьер республики Вячеслав Сапиев доложил о достижении положительной динамики индекса промышленного производства после намечавшегося спада. По данным, которые привел министр финансов РА Довлетбий Долев, растет и доходная часть бюджета. Поступления в казну региона с начала года составили 6 млрд 92 млн рублей — это 100% от плана и 107% к показателю за аналогичный период прошлого года.

Министр экономического развития и торговли РА Олег Топоров доложил о работе по включению инициатив республики в Стратегию пространственного развития РФ. В частности, ряд инфраструктурных объектов, которые были предложены регионом, получили поддержку на федеральном уровне, по другим идёт согласование.

Утверждены перспективные экономические специализации республики, отобранные в соответствии с региональной Стратегией развития 2030. Кроме того, Майкоп включён в перечень перспективных крупных центров экономического роста субъектов России.

В преддверии 1 сентября обсуждалась и тема образования. Мурат Кумпилов отдельно напомнил: сбор денег с родителей на школьные нужды — недопустим, и обратил внимание на необходимость работы с обращениями граждан.

Министр образования республики Анзаур Керашев сообщил о запланированном на 29 августа республиканском родительском собрании в онлайн-режиме, в котором примут участие все муниципалитеты. Подобное мероприятие в Адыгее проводится впервые, в адрес министра уже поступило более 150 вопросов. По мнению руководителя минобрнауки РА, этот формат работы позволит обсудить и ликвидировать многие недочёты в системе образования.

На планерном совещании обсуждались также вопросы социальной сферы, жилищного строительства, молодежной политики.

Глава региона призвал коллег уделять особое внимание работе с молодежью.

«Второй год подряд мы встречаемся с талантливыми студентами на слёте «Фишт», обсуждаем актуальные вопросы, получаем обратную связь. Заинтересованным ведомствам нужно насытить программу слёта патриотическими и воспитательными мероприятиями. Кроме того, мы рассмотрим возможность увеличения финансирования этого направления», — сказал глава Адыгеи.