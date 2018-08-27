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В Узбекистане могут открыть первый в СНГ офис ЮНИДО

Экономика

ЮНИДО – это специализированное учреждение ООН, которое борется с нищетой путем повышения производительности

Ташкент, 27 августа 2018, 18:03 — REGNUM  Узбекистан рассмотрит предложение Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) подписать соглашение о сотрудничестве, передает 27 августа телеканал O’zbekiston.

Узбекистан стал первой страной СНГ, которой поступило предложение подписать соглашение о сотрудничестве с ЮНИДО. Планируется, что соглашение станет правовой основой для предоставления услуг по развитию индустриализации.

Отметим, ЮНИДО — это специализированное учреждение ООН, которое борется с нищетой путем повышения производительности в развивающихся странах. ЮНИДО оказывает помощь в борьбе с маргинализацией в условиях глобализации.

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Экономика Узбекистана
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