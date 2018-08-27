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В Киеве назвали размер военного бюджета на 2019 год

Экономика

Украина потратит на военные нужды более $7 млрд

Киев, 27 августа 2018, 17:52 — REGNUM  Военные расходы Украины в 2019 году составят около 200 млрд гривен (свыше $7 млрд). Такие данные приводит 27 августа пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Как сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов на совещании по вопросу формирования военного бюджета, ВВП страны в следующем году, по оценкам правительства, составит 3946 млрд гривен (около $141,2 млрд).

«Исходя из этого, финансирование сектора безопасности и обороны Украины, которое должно быть не менее 5% ВВП, составит около 200 млрд гривен», — пояснил он.

По словам Турчинова, в числе приоритетных направлений финансирования на следующий год — разработка и закупка современного высокоточного ракетного вооружения, высокоточных средств поражения, артиллерийской и бронетанковой техники, а также усиление противоракетной обороны и возможностей военной авиации.

Кроме этого, средства планируется направить на реализацию государственной политики в сфере кибербезопасности, а также «выполнение мероприятий по развитию и модернизации спецсвязи и защиты информации», сообщил глава СНБО.

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Вооруженные силы Украины
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